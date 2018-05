„Newyorská policie dnes (v pátek) zadržela a obvinila Harveyho Weinsteina ze znásilnění, sexuálního zneužívání a sexuálního obtěžování za incidenty, které se týkají dvou žen. Děkujeme statečným obětem za jejich odvahu přijít a domáhat se spravedlnosti,” cituje Sky News z prohlášení policie.

Harvey Weinstein leaves police station in New York smiling as he is escorted to a car in hand cuffs after being charged with rape, sexual abuse and other crimes against two women pic.twitter.com/AIFERlCP6e