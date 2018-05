doh, Právo

„Máme před sebou ještě šest a půl roku jeho mandátu, máme spoustu času,“ řekl optimisticky Bannon k možné Zemanově návštěvě. Trumpovi první funkční období skončí v lednu 2021, může být zvolen na další čtyři roky.

Republikán se v debatě na pražském Žofíně střetl s Lannym Davisem, bývalým poradcem demokratického prezidenta Billa Clintona.

Bannon se mimo jiné nechal slyšet, že hlavním protivníkem evropských zemí není Moskva, ale Peking. Rusko je podle něj sice „kleptokracií“ vedenou „špatnými lidmi“, ale s ekonomikou „o velikosti Itálie“ není tak nebezpečné jako Čína, která podle něj dění v Evropě i v ČR ovlivňuje v mnohem větší míře. „A bude to ještě horší,“ varoval Bannon s tím, že se průmyslový Západ musí asijskému obrovi ekonomicky postavit.

„Nemyslím, že Čína je nepřítel Západu,“ oponoval Davis, který připomněl ruskou anexi Krymu. „Nic takového u Číny nevidím,“ dodal.

Kdo se bojí Ruska, ať platí

Bannon zároveň zkritizoval evropské spojence za to, že vydávají málo peněz na bezpečnost. „Pokud se tak bojíte Ruska, měli byste platit,“ řekl ostře. „Měli byste se stydět. Neměli byste být naším protektorátem,“ dodal na adresu Evropy.

Opřel se také do migrační politiky německé kancléřky Angely Merkelové, která podle něj vejde do historie jako „jedna z nejhorších postav“ 21. století.

„Na USA nikdy v Evropě nikdy neexistoval horší pohled než nyní. To není vina Merkelové, ale prezidenta, který lže,“ kontroval Davis.

Bývalý zvláštní poradce Bílého domu za vlády demokratů Lanny Davis

FOTO: Milan Malíček, Právo

Bannon promluvil i o vztahu s Trumpem. „Občas jsou dobré dny, občas horší. Tak to s ním prostě je,“ konstatoval s tím, že on jej bude podporovat i za deset let.

Trump Bannona vyhodil loni v srpnu poté, co se výrazně podílel na jeho vítězné kampani. Vztahy pak ještě ochladly, když se bývalý stratég rozpovídal ve skandalózní knize Oheň a hněv. Šéf Bílého domu o něm řekl, že se zbláznil a že s jeho prezidentstvím nemá nic společného. Před působením v Bílém domě Bannon vedl zpravodajský web Breitbart.com, který v té době byl znám výrazně protipřistěhovaleckou a nacionalistickou rétorikou.

Přestože Hrad o přijetí české hlavy státu v Bílém domě usiluje, Miloš Zeman se s prezidentem USA setkal jen jednou, a to velmi krátce, když se vloni v září v New Yorku zúčastnil recepce při zasedání Valného shromáždění OSN. Společně spolu pouze zapózovali na fotografii.

Bannon a Davis přijeli na pozvání průmyslový holding Czechoslovak Group zbrojařské rodiny Strnadů ve spolupráci s vysokou školou CEVRO. Oba Američané navštívili zdejší závody, zbrojaři zřejmě doufají, že vlivní zákulisní hráči mohou pomoci jejich obchodním zájmům.