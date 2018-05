České hospodářství je na vrcholu ekonomického cyklu, chce-li dál zažívat dobré časy, musí pro to něco udělat, a to nejlépe hned. To je zhruba základní závěr právě skončené mise Mezinárodního měnového fondu (MMF). Celý článek Vize pro lepší ekonomiku máme, činy jsou horší»