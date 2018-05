Novinky

„Pořád čekáme, až dvacet členských zemí NATO splní své závazky a bude dávat na obranu nejméně dvě procenta HDP. A dvě procenta jsou skutečně velmi málo. Ve skutečnosti by to měla být čtyři procenta,“ řekl Trump. Vyjmenoval země, které stávající závazek plní - Polsko, Rumunsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Řecko a Velká Británie. „Ty platí. Šly s dobou. Platí částku, kterou mají platit. Máme nějaké, které neplatí, a to se bude řešit.“

Z těch, co nedávaly požadovanou částku, zmínil Trump Německo, i když na obranu nedává požadovaná dvě procenta ani Česká republika.

Loni Trump zneklidnil evropské spojence, když naznačoval, že na země, které nepřispívají, jak se zavázaly, by se nemusel vztahovat článek pět, který jim v případě napadení zajišťuje pomoc ostatních členských zemí.

Stoltenberg při jednání ocenil, že Trump dovedl přesvědčit některé členské země NATO, aby začaly dávat na obranu více. Trump pak řekl: „Společně jsme zvýšili výdaje u zemí, které neplatily nebo neplatily spravedlivý podíl. Máme pro to málo možností, ale podařilo se získat navíc mnoho miliard dolarů.“