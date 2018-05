„Jsem na toho strážníka za jeho hrdinné jednání nesmírně hrdý. Když zněly chodbami školy výstřely, šel vstříc útočníkovi,“ nešetřil chválou místní policejní velitel Steven Howell.

Strážník Mark Dallas zareagoval rychle. Nejmenovaného devatenáctiletého mladíka ve středu po krátké přestřelce zneškodnil na chodbě, takže se útočník k zamýšleným obětem vůbec nedostal. Dallas ho navíc postřelil jen tak, aby ho neohrozil na životě. Střelec sice musel být hospitalizován, ale uzdraví se.

Strážník Mark Dallas

FOTO: ČTK/AP

S tím, jak se útoky takzvaných šílených střelců na amerických středních školách množí, jsou studenti i učitelé na takové situace stále lépe připraveni. V okamžiku, kdy zazněly první výstřely, se studenti zabarikádovali ve třídách a čekali na záchranu. Ta přišla takřka okamžitě. Odvahu policisty z Illionis ocenil i guvernér Bruce Rauner.

Today, we should all be very thankful to school resource officer Mark Dallas for his bravery and quick action to immediately diffuse a dangerous situation at Dixon High School.