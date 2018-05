Robinson byl za vraždu Sheily Boxové, která si v době smrti kupovala drogy, odsouzen v roce 2001. Protože měl v trestním rejstříku několik drogových deliktů, považovala ho policie za pachatele.

Žádný konkrétní důkaz o jeho vině sice neexistoval, ale vystoupil proti němu placený policejní informátor, který prohlásil, že viděl, jak Robinson Boxovou zastřelil. Po pár letech se svědek přiznal, že lhal a že za svou výpověď dostal 2500 dolarů plus zaplacené výlohy.

After 17.5 years in prison, Davod Robinson is a free man. He was released minutes ago at the Jefferson City Correctional Center. MO Attorney General Josh Hawley has dismissed charges against Robinson for the murder of Sheila Box. More during AM newscasts on @Missourinet pic.twitter.com/z9sAmefIyu