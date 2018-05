Kurátoři varovali, že pokud nenajde peníze stát Illinois, kde se knihovna v blízkosti Lincolnova hrobu nachází, dojde k rozprodeji „relikvií“. V úvahu připadá například prezidentův vysoký cylindr anebo zakrvácené rukavice, které měl Lincoln ve Fordově divadle v dubnu 1965 ve Washingtonu v okamžiku atentátu.

Do aukce by mohly jít i další cennosti spojené s legendární hlavou státu. „Veřejnost pak tyto cennosti už nikdy neuvidí,“ varoval mluvčí knihovny.

The Lincoln President Library may have to auction artifacts to pay off its debt, which could include the bloodstained gloves Lincoln wore the night of his assassination: https://t.co/mnVWg6Rj13 pic.twitter.com/MKKWSvLhFc