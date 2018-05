Severokorejský vůdce Kim Čong-un tak patrně tak učinil jako projev dobré vůle před nadcházejícím summitem KLDR-USA.

„Je mi potěšením vás informovat, že je ministr zahraničí Mike Pompeo ve vzduchu a na cestě ze Severní Koreje se třemi úžasnými gentlemany, na které se všichni těší. Zdá se, že se těší dobrému zdraví. Také proběhlo úspěšné setkání s Kim Čong-unem. Termín a místo (bilaterálního jednání Trumpa a Kim Čong-una – pozn. red.) bylo dojednáno,“ napsal šéf Bílého domu na Twitteru.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.