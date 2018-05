Novinky, ČTK

„Jaderná dohoda s Íránem je strašlivou jednostrannou úmluvou, která nepřinesla mír a nikdy nepřinese. Oznamuji, že Spojené státy od jaderné dohody odstoupí,” oznámil šéf Bílého domu a dodal, že USA vůči Íránu obnoví sankce.

„Francie, Británie a Německo litují rozhodnutí amerického prezidenta Trumpa odstoupit od jaderné dohody s Íránem,” řekl v reakci francouzský prezident Emanuel Macron.

Dohodu, dojednanou v roce 2015 ještě za předchozího amerického prezidenta Baracka Obamy, nynější prezident Donald Trump dlouhodobě kritizoval. Stejně jako Izrael tvrdí, že dohoda Íránu nezabrání, aby v budoucnu získal jaderné zbraně. [celá zpráva]

Šéf Bílého domu by se měl podle platných pravidel k dohodě vyjadřovat vždy po 120 dnech a nový termín by vypršel 12. května. Při tom minulém termínu Trump řekl, že účast USA na dohodě příště neprodlouží, pokud nebudou její sporné body vyřešeny. A to se podle něj nestalo.

Pro EU dohoda dál platí



Írán již avizoval, že pokud dohodu vypoví jen Spojené státy, svůj jaderný program neobnoví. A Evropská unie ujistila, že osmadvacítka od úmluvy neustoupí.

"Opakujeme, že podle našeho názoru je dohoda funkční, a na našem odhodlání zajistit její plné pokračování se nic nemění," řekla v úterý novinářům mluvčí unijní diplomacie Maja Kocijančičová. Evropští politici, včetně německé kancléřky Angely Merkelové a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona se v minulých týdnech snažili Trumpův pohled na dohodu s Íránem změnit.