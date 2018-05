Novinky

Sedmnáctiletý Matin Azizi-Yarand chtěl zaútočit v polovině května a měl již nakoupeny zbraně a další vybavení, které k útoku potřeboval. Za jejich nákup utratil 1400 dolarů (téměř 30 000 korun) a podle FBI měl připraven už i vzkaz s ospravedlněním útoku.

Právě z něj vyplývá inspirace bojovníky Islámského státu. Nyní tak mladíka patrně čeká dlouhé vězení. Bude čelit obžalobě z plánování hromadné vraždy a z terorismu. V případě uznání viny mu hrozí až doživotní trest.

Pokud by si chtěl počkat na soud na svobodě, musel by složit kauci tři milióny dolarů. To je více než 63 miliónů korun, poznamenává CNN.