„Zaznamenali jsme zvyšující se počet amerických majitelů domácích mazlíčků, kteří vyjadřují obavy, že by mohla vakcinace u jejich psů vyvolat autistické chování. V současné době ale není žádný vědecký důkaz o autismu psů nebo o spojení očkování a autismu,“ konstatovala britská veterinární asociace, která se obává, že by se mohl mýtus rozšířit i do Spojeného království.

„Všechny medikamenty mohou mít vedlejší účinky, ale v případě vakcín jsou vzácné a přínosy dalece převyšují možnou nepříznivou reakci. Očkování zachraňuje životy a pomáhá nám udržet zvířata zdravá,“ konstatoval viceprezident britské asociace veterinářů Gudrun Ravetz.

Mýtus o očkování a autismu

Mýtus o souvislosti očkování s autismem se rozšířil poté, co byl v roce 1998 v odborném magazínu The Lancet otištěn článek o studii prováděné na dvanácti dětech. Jejím závěrem bylo, že může kombinované očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (vakcína MMR) vést k autismu a vyvolat kolitidu (onemocnění střev).

Medializace studie vedla k poklesu důvěry veřejnosti v očkování MMR a vakcinaci obecně. Lidé začali hromadně odmítat očkování svých dětí a odpor některých trvá dodnes. A to přesto, že další – již plošné - studie závěry původní práce vyvrátily. V roce 2004 navíc novinář Brian Deer odhalil, že autor původní studie Andrew Wakefield byl dva roky před jejím zveřejněním najat právní firmou, která se snažila prokázat škodlivosti očkování. V roce 2010 pak bylo prokázáno, že studie byla založena na zfalšovaných datech.