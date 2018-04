Novinky

„Možná by bylo lepší, kdyby hrál golf a užíval si všeho, čeho dosáhl, místo aby podruhé kandidoval na prezidentský úřad,“ uvedla Ivana Trumpová, narozená v Československu jako Zelníčková. Myslí si, že mu „zřejmě chybí trocha svobody”. Prý si nejspíš nedokázal představit, co všechno znamená být prezidentem.

Trumpová uvedla, že sympatizuje s první dámou Melanií Trumpovou poté, co odstartovala kauza s pornohvězdou Stormy Daniels. Ta tvrdí, že Trumpův právník Michael Cohen jí zaplatil 130 tisíc dolarů za to, že bude mlčet o románku s Trumpem, který se odehrál v roce 2006. Tehdy byl Trump krátce ženatý s Melanií.

„Umím se do ní vcítit, protože vím, jak špatně jsem se cítila já. Hodně to bolí,“ řekla Ivana Trumpová. Ta se s Trumpem rozvedla v roce 1992 poté, co ji podváděl s 26letou modelkou Marlou Maplesovou.

Donald a Melania Trumpovi před prezidentským speciálem Air Force One

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Její nejstarší syn Donald Trump junior nyní prožívá rozvod s manželkou Vanessou, s níž má pět dětí. Vina je údajně na straně mladého Donalda, který měl být ženě často nevěrný. „Nechápu, že tolik mužů nezvládne mít zavřený zip u kalhot,“ prohlásila. Dodala, že Vanessa bude mít problémy najít si nového muže.

„Donald junior je typ dobře vypadajícího a úspěšného muže. Nebude mít problém s dívkami. Ale Vanessa má malý problém – pět dětí. Kdo se bude chtít oženit se ženou, která má pět dětí?“ řekla Trumpová.

Není také ráda, že její dcera Ivanka se pohybuje ve světě politiky. Byla by raději, kdyby dcera zůstala mimo Washington a spíše se věnovala rodině. „Byla bych raději, kdyby se vrátila do New Yorku. Politika je velmi špinavá práce,“ dodala. Nejlepší by podle jejího mínění bylo, kdyby se Ivanka vrátila k práci v módním byznysu, věnovala se své módní značce a byla si „svým vlastním šéfem“.

Je ráda, že v Bílém domě není ona, ale Melanie. Řekla také, proč odmítla možnost stát se velvyslankyní v České republice. „Ráda dělám to, co chci. Chodím si, kam chci, a setkávám se s tím, s kým se setkat chci,“ řekla.

První dáma je podle jejích slov de facto vězněm. „Je to těžká role, protože nemůžete nikam jít. Nemůže jít na nákup, do divadla nebo do restaurace, protože je všude prezidentská ochranka, 15 aut vepředu a 15 vzadu. Je trochu uvězněná v Bílém domě, Donald má práci od rána do večera – je to workoholik,” dodala.