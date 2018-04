ČTK

Příčinu úmrtí Bushové rodina nesdělila. Bývalá první dáma se desítky let léčila s Gravesovou chorobou, což je onemocnění štítné žlázy. Podle informací CNN před smrtí trpěla také chronickou obstrukční plicní nemocí a měla problémy se srdcem.

Jako manželka prezidenta USA reprezentovala Bushová v letech 1989 až 1993 zemi v roli první dámy. Svým přirozeným vystupováním, charitativní činností, podporou tradiční rodiny, ale i střízlivým humorem si získala přízeň mnoha Američanů.

Barbara Bushová

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Bushová celý život pomáhala manželovi v diplomatické a politické kariéře. V roli první dámy se soustředila hlavně na šíření gramotnosti a podporu čtení. Trvala také na tom, že se nesnaží manželovu politiku ovlivňovat. „Nepletu se mu do jeho úřadu a on se mi neplete do mé domácnosti,” řekla.

Ve své autobiografii v roce 1994 uvedla, že se snažila své vlastní politické názory před veřejností skrývat, odhalila zároveň dvě témata, na nichž se s manželem neshodla: Na rozdíl od něj podporovala legální interrupce a postavila se proti prodeji útočných zbraní.

Bushová školu nedokončila



Bushová byla jednou ze dvou amerických prvních dam, které byly také matkou prezidenta. Druhou byla Abigail Adamsová, manželka prezidenta Johna Adamse a matka Johna Quincyho Adamse, která žila na přelomu 18. a 19. století.

Barbara Bushová, rozená Pierceová, se narodila v roce 1925 v New Yorku v rodině z vyšší střední třídy. Po studiu na dívčí škole zahájila studia na Smith College v Northamptonu ve státě Massachusetts. Seznámila se ale s Georgem W. H. Bushem a studia nedokončila.

Barbara Bushová na fotografii z loňského roku

FOTO: Usa Today Sports, Reuters

Svatba se konala v lednu 1945. Letos v lednu oslavili Bushovi 73. výročí svatby. Narodilo se jim šest dětí. Nejstarší syn George W. stál v čele Spojených států v letech 2001 až 2009. Politickou kariéru udělal i další ze synů Jeb, který byl v letech 1999 až 2007 guvernérem Floridy, v roce 2016 byl mezi kandidáty na prezidenta USA.

Ačkoli se Bushová v roce 2013 postavila proti Jebově kandidatuře s tím, že v Bílém domě už bylo dost Bushů a šanci by měly dostat i jiné rodiny, později svého syna podpořila.

Kondolence



Bývalý prezident USA a syn Bushové George W. Bush označil v prohlášení svou matku za „báječnou první dámu” a „ženu jako žádnou jinou”. „Maminka nás udržovala stále ve střehu a přinášela nám smích až do konce,” uvedl Bush mladší. Jeb Bush svou matku označil za „mimořádně laskavou, společenskou, zábavnou, vtipnou, milující, silnou, kultivovanou ženu”.

„Melania a já se připojujeme k národu v oslavě života Barbary Bushové,” napsal na Twitteru prezident Donald Trump. V přiloženém prohlášení označil první pár USA Bushovou za „obhájkyni americké rodiny” a vyzdvihl její snahu o šíření gramotnosti.

.@FLOTUS Melania and I join the Nation in celebrating the life of Barbara Bush: pic.twitter.com/4OW72iddQx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. dubna 2018

Bývalý prezident Bill Clinton, který porazil George H. W. Bushe ve volbách v roce 1992, a jeho žena a bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová označili ve společném prohlášení Bushovou za mimořádnou ženu s „kuráží a grácií, inteligencí a krásou”.

„Barbara Bushová byla oporou rodiny, která se oddala veřejné službě,” uvedl v prohlášení exprezident Barack Obama s manželkou Michelle, podle kterých byla bývalá první dáma rovněž „příkladem pokory a slušnosti”.

Soustrast rodině Bushových vyjádřil také bývalý prezident Jimmy Carter s manželkou Rosalynn.