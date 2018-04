Jednou z obětí je dvouletá holčička, která spala v obytném přívěsu v Haughtonu v Louisianě, když na vozidlo spadl strom. Uvnitř byli čtyři dospělí a další malé dítě, ale těm se nic nestalo.

V Nebrasce na silnici ztratil na náledí kontrolu nad automobilem jednašedesátiletý muž. Narazil do tahače, který uvízl v bouři. Muž na místě zemřel.

Cars in the process of being buried at DSU in Madison SD. Snow continues! @JustinFrantzen5 @NWSSiouxFalls @kelostormcenter @WeatherNation #blizzard2018 pic.twitter.com/9bjlyP0FsE

Situace v Madisonu v Jižní Dakotě

Bouřkový systém doprovází husté sněžení nebo déšť a také prudký vítr. V sobotu na několik hodin jarní sněhová bouře znemožnila na mezinárodním letišti Minneapolis-St.Paul provoz. Zrušeny tak byly stovky letů.

Letiště uvedlo, že sněžení bylo příliš prudké na to, aby šlo ranveje a letouny udržet v provozuschopném stavu.

Sněhová nadílka v Minnesotě

Mluvčí letiště Patrick Hogan oznámil, že zrušeno bylo 469 letů. V

Mnoho sněhu napadlo v Jižní Dakotě, Minnesotě a Wisconsinu. Arkansaským městečkem Ozark Mountain se prohnalo tornádo a zranilo čtyři lidi.

Sněhová bouře v Nebrasce

Bouře se mají podle předpovědí přesouvat v příštím dnu dále na východ. Ve Wisconsinu už v noci napadalo přes 20 centimetrů sněhu. V severní části státu má sněžit až do nedělního večera a mohlo by připadnout dalších 20 centimetrů sněhu. Na místě fouká silný vítr, takže se tvoří návěje. U Michiganského jezera hrozí zaplavení oblastí na jeho březích. Na severu státu zůstalo bez elektřiny téměř 4000 zákazníků.

Check out the scenes from Traverse City, MI with major snow/ice storm well underway. If anyone is ready for spring it is these people in northern MI! @breakingweather #snow pic.twitter.com/gnZDnOIgSq