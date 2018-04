Kongresman při debatě podpořil své názory nabitou zbraní

Americký kongresman Ralph Norman na veřejném shromáždění v Jižní Karolíně vytáhl nabitou pistoli a nechal ji několik minut ležet na stole. Republikánský politik tak podle internetového portálu The Post and Courier chtěl podpořit svůj názor, že zbraně jsou nebezpečné jen tehdy, pokud se dostanou do nesprávných rukou.