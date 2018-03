Novinky

McDougalová uvedla, že od poloviny roku 2006 do dubna 2007 se s Trumpem vídali nejméně pětkrát měsíčně: „Byl tak sladký, velmi uctivý, milující, velmi laskavý a starostlivý. Tak jsem ho viděla.“

McDougalová poskytla rozhovor televizi dva dny poté, co podala žalobu, aby se vyvázala ze smlouvy s bulvárním listem The National Enquirer, kterému svůj příběh prodala za 150 000 dolarů (zhruba 3,1 mil. Kč). Ten ho ale nikdy nezveřejnil, zřejmě proto, aby nepoškodil prezidenta, k němuž má blízko. McDougalová nabídla, že peníze listu vrátí. Nakonec poskytla interview televizi CNN.

„Je do tebe blázen!”



S Trumpem se modelka setkala v červnu 2006 při natáčení reality show Celebrity Apprentice v domě Playboye, kde se točila scéna v bazénu. „Pozdravil mě jako kohokoliv jiného. Ale během noci bylo docela zřejmé, že je tam přitažlivost ke mně.“

„Fíha, ten je do tebe blázen,“ řekla prý McDougalové asistentka modelek, která si magnátovy náklonnosti všimla. McDougalová si původně nemyslela, že s Trumpem bude mít poměr, ale měla prý zájem poznat „skvělého obchodníka”.

Karen McDougalová v roce 2006

FOTO: Profimedia.cz

Před další Trumpovou návštěvou v Los Angeles si telefonovali s tím, že někdy volal on, někdy ona. Měla na něj několik přímých čísel, čísla na jeho osobního strážce Keitha Schillera a sekretáře: „Měla jsem všechna tato čísla, takže když jsem ho nemohla sehnat na jednom, mohla jsem volat na další.“

Pokud volal Trump jí, tak z čísel, která byla blokovaná. Podobné to bylo, když volal pornohvězdě Stormy Daniels (občanským jménem Stephanie Cliffordová), se kterou údajně randil v téže době, ale McDougalová to netušila.

První schůzka skončila v posteli, Trump jí nabídl peníze

Když Trump dorazil do Los Angeles, jeho osobní strážce Schiller McDougalovou dovezl k zadnímu vchodu hotelu. Čekala společnou večeři, ale místo toho skončili v Trumpově bungalovu. „V tu chvíli jsem si uvědomila, že možná bude i něco jiného.“ Hovořili spolu několik hodin a pak prý došlo i na intimnosti.

McDougalová přiznala, že se jí Trump líbil: „Jo, přitahoval mě. Je to pěkný muž a víte, líbilo se mi jeho charisma. Mám ráda dobrá velká gesta a on je dělal a je pěkný.“

Po jejich první schůzce v Trumpově bungalovu v Beverly Hills si myslela, že už ho nikdy neuvidí. Byla rozrušená, když se jí za sex pokusil zaplatit. „Po intimnostech se mi pokusil zaplatit, a já jsem nevěděla, jak to brát. Nikdo mi takto dřív nenabídl peníze. To zaprvé. A zadruhé jsem si myslela: udělal to, protože si myslel, že jsem tu kvůli penězům? Nebo je to normální?“

Nakonec prý řekla: „Nejsem takový druh holky.“ Trump na to prý odpověděl: „Jsi skutečně výjimečná.“

Odjela v slzách, ale vztah dále pokračoval. Byla s ním nejen v Los Angeles, ale také na golfovém turnaji v Lake Tahoe, kde Trump údajně skončil v posteli s pornohvězdou Stormy Daniels, která také usiluje o zveřejnění svého příběhu.

McDougalová pravila, že potkat se s Trumpem v domě, kde žil s Melanií, pro ni bylo příliš: „Chtěla jsem se vrátit do svého hotelového pokoje.“

S Trumpovou ženou se potkala na večírku před spuštěním pořadu Apprentice a dokonce je s ní na skupinové fotce. Od Melanie se však držela dál, „protože jsem se cítila vinna“. Viděla se taky se všemi jeho dětmi kromě Barrona. Zmínila, že Trump byl hrdý na Ivanku, jak je chytrá a krásná, a často o ní mluvil. „Říkal mi, že jsem krásná jako ona a že jsem chytrá.“

McDougalová byla překvapená, když se dozvěděla, že Stormy Daniels vypověděla, že na turnaji s Trumpem spala. „Napřed jsem si pomyslela: Jak by mohla být s ním, když jsem s ním byla já? Nebyla jsem s ním, jenom když byl na hřišti.“

Pamatuje si, jak jí Trump řekl: „Je tu houf pornohvězd. Čekaly na fotku se mnou.“

Nyní se domnívá, že se Stormy Daniels Trump spal, když už odjela. „Myslela jsem si, že jsem jediná,“ dodala se smutkem v hlase.

Omluva Melanii



Svou ženu Melanii podle ní zmínil jen jednou, když řekl, že je inteligentní a mluví čtyřmi nebo pěti jazyky. „Jindy o své ženě nemluvil a já jsem o tom nikdy nezačala.“

Na dotaz, zda uvažovala o sňatku s Trumpem, odpověděla: „Možná.“ Přitom vypověděla, že to byla právě ona, kdo utajovaný vztah v dubnu 2007 ukončil. Znovu se viděli v roce 2009, kdy Trump ji a jejího přítele pozval do hotelu v Las Vegas, ale o obnovení vztahu neuvažovala.

S odstupem považuje vztah za špatný. „Lituji toho. Vím, že to bylo špatně. Ale tehdy jsem byla jiná. Bavila jsem se, byla jsem na scéně Playboye. Užívala jsem si života, jak jsem jen mohla. A s ním to byl skutečný vztah. Mezi námi existovaly skutečné city.“

Trump jí údajně řekl, že ji neustále miluje.

Na dotaz, co by nyní vzkázala Melanii, řekla: „To je těžké. Co bych mohla říci jiného, než že je mi to líto. Lituji toho. Nechtěla bych, aby mi někdo něco takového udělal. Je mi to líto.“

Zveřejnění vztahu



Její blízcí a přátelé o vztahu věděli. Věděla o něm i její matka, která ji varovala před vztahem s ženatým mužem. Dodala, že Trump ji nežádal, aby byla diskrétní. „Nikdy. Tedy jednou se zeptal, jestli o tom ví má sestra. A já řekla – jasně, ona to ví. On udělal něco jako aúúúú.“

Uvedla, že původně neměla o aféře zájem mluvit a ani ji nenapadlo to zveřejnit. Když se na ni obrátila v roce 2011 média, avantýru popřela. Když ale Trump kandidoval, začala zvažovat, že si příběh nenechá pro sebe. Obrátila se na právníka Keitha Davidsona, který je znám tím, že prodává příběhy o sexu celebrit. Ten jí řekl, že její příběh má cenu miliónů dolarů.

Zprostředkoval jí kontakt s vydavatelstvím AMI, které vydává The National Enquirer. Tam jí za příběh zaplatili 150 000 dolarů, které chtěla použít na rozjetí časopisu o fitness. Smlouvu podepisovala s právníkem Michaelem Cohenem, tímtéž mužem, který stejným způsobem zajistil, aby svůj příběh nemohla zveřejnit Stormy Daniels. McDougalová dostala peníze, a tak už příběh nemohla publikovat jinde. Časopis ale tvrdí, že důvodem nezveřejnění byla nevěrohodnost jejího vyprávění. [celá zpráva]

K rozhodnutí McDougalové nemlčet přispěly podle ní také výpovědi dalších žen, které popsaly, jak je Trump osahával, a to i na intimních místech. „Tak jsem ho neviděla, byl plný respektu, byl to gentleman. Tuto stránku jsem neznala, dokud jsem se nezačala dívat na televizi. V té nebyl muž, kterého jsem znala. Byl nechutný.“