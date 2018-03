Austinský šéf policie Brian Manley video, které našel v Condittově mobilním telefonu v jeho voze, označil za „přiznání“ - Conditt v něm podle něj hovoří o tom, co udělal, a do detailů popisuje, jak bomby vyráběl. Nezmínil se však o obětech.

„Nic nenaznačuje, proč si vybral zrovna dané adresy. (...) Není znám důvod, proč si vybral tyto jednotlivce," řekl Manley. „Nezmiňoval terorismus ani nenávist," dodal v narážce na to, že se původně spekulovalo, že motivem mohl být rasismus, když prvními dvěma oběťmi byli členové černošských rodin bojujících za rovnost. „Místo toho je to výkřik problémového mladého muže, který hovoří o výzvách ve svém životě, jež ho dovedly až do tohoto bodu."

Úřady odvážejí auto, ve kterém se odpálil Mark Conditt

FOTO: Eric Gay, ČTK/AP

K absenci motivu dodal: „Někdy nemůžete najít důvod pro iracionální činy.“

Video natočil Conditt v úterý večer a popsal v něm sedm nástražných výbušných zařízení. Pět, která explodovala, šesté, které bylo nepoužité, a sedmé, kterým později odpálil sám sebe. I když další nepopsal, dal najevo, že by v útocích v budoucnosti rád pokračoval.

Pomohlo ho odhalit auto a růžové rukavice

Policie také popsala, jak muže vypátrala. K jeho odhalení pomohlo to, že změnil taktiku - zatímco první tři bomby položil za dveře obětí a čtvrtou spojil s nástražným drátem, další poslal přes doručovací společnost FedEx, Zpočátku měla jen záběry z kamery na červený Ford Ranger z roku 2002 u pobočky FedExu, z nichž ale nebyla patrná poznávací značka. Viděli jen, že řidič je běloch odhadem přes dvacet let.

Pomohl až další detail - muž měl růžové rukavice, jaké používají stavební dělníci. Zjistili, že ty prodává Home Depot. Prošli proto záznamy kamer z obchodů tohoto řetězce u Austinu a našli záběr muže, který vypadal podobně jako řidič. Pak se jim podařilo získat poznávací značku pick-upu, který použit tento týden, když přivezl do FedExu další balíčky s náložemi. A toto číslo je dovedlo k telefonnímu číslu Conditta. Pohyb jeho mobilu pak sledovali a zjistili, že v noci spal v hotelu v Round Rocku vzdáleném asi 30 km od Austinu.

Policisté u červeného auta pachatele, který se v něm odpálil.

FOTO: Loren Elliott, Reuters

Policisté tam čekali na posily, ale Conditt naráz odjel od hotelu. Hned za ním vyrazili příslušníci zásahového týmu SWAT v neoznačených dodávkách. „Padlo rozhodnutí zastavit ho, než najede na dálnici I-35 a pojede dál,“ řekl náčelník Manley a dodal, v jak těžké byli situaci: „Nevěděli, kam jede, co bude následovat, je-li ozbrojený...“

Když policisté jeho auto zablokovali a začali klepat na jeho okýnko, uslyšeli ohromující explozi, dodal Manley.

Detektiv David Fugitt dodal, že policisté jsou přesvědčeni, že jednal sám: „Nemáme žádnou informaci, která by nás vedle k přesvědčení, že kdokoli z jeho rodiny věděl o jeho akcích.“