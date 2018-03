Dvoumístný letoun havaroval krátce před přistáním na letecké základně námořnictva v Key West. Nehoda se stala při cvičném letu, důvody, proč stroj havaroval, nejsou jasné.

UPDATE: We are sad to report that both aviators have been declared deceased. Their families are in our prayers. Per policy, we will withhold notification pending NOK notification.