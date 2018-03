„Mike Pompeo, ředitel CIA, bude naším novým ministrem zahraničí. Odvede fantastickou práci,“ uvedl Trump a poděkoval Tillersonovi za jeho služby.

Podle CNN se šéf Bílého domu nechal slyšet, že s Rexem Tillersonem vycházel, ale neshodl se s ním na některých klíčových tématech, například v otázce mezinárodní dohody o íránském jaderném programu.

Agentura AP ale s odvoláním na nejmenovaného poradce dosavadního ministra zahraničí uvedla, že Trump Tillersonovi důvod jeho odvolání nesdělil.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!