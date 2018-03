Delta je jednou z firem, které po střelbě ve škole ve floridském městě Parkland, kde Nikolas Cruz pozabíjel 17 lidí, přerušily svazky s NRA. V sobotu letecká společnost zrušila slevu pro členy NRA, protože asociace hájí neomezená práva na držení zbraní.

Zákonodárci v americkém státě Georgia okamžitě schválili zákon, který připravil leteckou společnost o daňovou výhodu ve výši 50 miliónů dolarů. Místní senát to udělal jen pár hodin po tamní sněmovně. Obě komory ovládají republikáni.

Hned po rozhodnutí Delty předseda tamního senátu Casey Cagle napsal na Twitteru: „Potopím jakýkoliv daňový zákon, který zvýhodňuje Deltu, dokud nezmění svůj názor a plně neobnoví vztahy s NRA. Firmy nemohou napadat konzervativce a očekávat, že jim úder nevrátím.“

Delta následovala podobný krok United Airlines a dalších amerických společností, které přerušily svazky s NRA, když aktivisté bojující za omezení zbraní vyzvali k bojkotu firem spojených s NRA. Delta přitom v prohlášení uvedla, že se jen chce vyhnout zatažení do diskuse, a zdůraznila, že dál podporuje druhý dodatek Ústavy, který garantuje právo na zbraň.

Trump obvinil zákonodárce, že podléhají NRA

Americký prezident Donald Trump po střelbě přišel s ideou vyzbrojit některé učitele. [celá zpráva]. Pak vyzval kongresmany, aby se nenechali zastrašovat NRA, a obvinil je, že před ní zatuhli.

Trump se přiklání k tomu, že by se poloautomatické zbraně mohly prodávat až lidem straším 21 let. Firma Walmart už prodává zbraně jen starším 21 let, což je věk, před jehož dosažením není možné pít alkohol. [celá zpráva]

„Řeknu vám, že to hodlám hodně zvažovat,” řekl Trump tento týden kongresmanům při setkání v Bílém domě. Kongres se k omezením prodeje zbraní, jejichž součástí by mohlo být zvýšení federálního věkového limitu na nákup pušek z nynějších 18 na 21 let a zpřísnění prověrek zájemců o zbraně, stavěl zatím vlažně. Floridskému střelci Cruzovi bylo v době útoku devatenáct let.

I had a great meeting tonight with @realDonaldTrump & @VP. We all want safe schools, mental health reform and to keep guns away from dangerous people. POTUS & VPOTUS support the Second Amendment, support strong due process and don’t want gun control. #NRA #MAGA — Chris Cox (@ChrisCoxNRA) 2. března 2018

Reakce NRA na schůzku s Trumpem

Trump se setkal také s vedením NRA, shodli se jen v tom, že by se zbraně neměly dostávat do rukou duševně nemocným lidem. Cruz se léčil na psychiatrii. [celá zpráva]