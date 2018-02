Trump chce vyzbrojit učitele

Dalším střelbám na amerických školách by mohli předejít ozbrojení učitelé. V reakci na masakr na střední škole na Floridě z minulého týdne to prohlásil americký prezident Donald Trump. Dodal, že kantor se střelnou zbraní by takový útok mohl velmi rychle ukončit. Ve čtvrtek o tom informovala BBC.