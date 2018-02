„Mitt Romney oznámil, že bude kandidovat do Senátu z úžasného státu Utah. Bude skvělým senátorem a úctyhodným nástupcem Orrina Hatche a má mou plnou podporu,” uvedl Trump na Twitteru. Dosud Utah zastupoval v Senátu republikán Hatch, ale ten se rozhodl své křeslo neobhajovat.

. @MittRomney has announced he is running for the Senate from the wonderful State of Utah. He will make a great Senator and worthy successor to @OrrinHatch , and has my full support and endorsement!

Trump oznamuje podporu Romneyho.

„Díky za podporu, pane prezidente. Doufám, že si v průběhu kampaně vysloužím i podporu obyvatel Utahu,” reagoval na Trumpův tweet na stejné sociální síti Romney.

Sedmdesátiletý republikán oznámil svou kandidaturu v pátek. Ve videu zveřejněném na facebooku přitom kritizoval Washington, který podle něj na rozdíl od státu Utah vysílá přistěhovalcům „poselství vyloučení”.

Thank you Mr. President for the support. I hope that over the course of the campaign I also earn the support and endorsement of the people of Utah.