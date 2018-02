Cruz ve čtvrtek stanul před soudem, kde byl obviněn ze sedmnácti úkladných vražd, protože jeho obětí je sedmnáct. Byla na něj uvalena vazba bez možnosti propuštění na kauci. Na dotaz soudkyně, zda procesu rozumí, odpověděl: „Ano, paní.”

Po zadržení řekl vyšetřovatelům, že „on je střelcem, který vstoupil do areálu školy s (poloautomatickou puškou) AR-15 a začal střílet na studenty, které viděl ve dvoraně a v areálu školy”. Uvedli to policisté ve zprávě. Cruz zabil 17 lidí za pouhých šest minut. Po palbě se vmísil mezi studenty a odešel si koupit do obchodu pití, tvrdí policie. Dvanáct lidí je nadále hospitalizováno, dva jsou v kritickém stavu.

Žalobci zatím neřekli, zda pro něj budou žádat trest smrti, ale veřejný obhájce Howard Finkelstein řekl, že by ho vzhledem ke svým psychickým problémům dostat neměl.

Lidé před soudem, kde stanul útočník z floridské střední školy Nikolas Cruz, protestují proti vlivné organizaci NRA, která zastupuje zájmy výrobců zbraní a hájí jejich volný prodej. Cruz poloautomatickou pušku AR-15 koupil legálně.

FOTO: Pool, Reuters

Masovou vraždu měl Cruz dobře naplánovánu a postupoval chladnokrevně. Střílet začal už před školou, kam se nechal dovést vozidlem Uberu, a to ve středu odpoledne místního času v době, kdy končilo vyučování.

Měl u sebe černý pytel a vešel do budovy číslo 12 rozsáhlého školního komplexu. Jako bývalého žáka ho okamžitě poznal jeden zaměstnanec a upozornil na něj svého kolegu vysílačkou. Jenže téměř v téže chvíli se ozvaly výstřely. Muž, jehož jméno je v policejní zprávě začerněno, vypověděl, že Cruz postupoval velmi "cílevědomě". Venku zastřelil tři osoby. Uvnitř střední školy Marjory Stonemanové-Douglasové střílel v pěti třídách, v nichž zabil 12 lidí. Tři zemřeli před školou a dva lidé zemřeli v nemocnici později na následky těžkých zranění. Jednou z jeho obětí je asistent trenéra amerického fotbalu, který ve škole pracoval jako strážný. Na výzvu vyběhl z kabinetu a vlastním tělem chránil studenty. V nemocnici podlehl zraněním. [celá zpráva]

It is with Great sadness that our Football Family has learned about the death of Aaron Feis. He was our Assistant Football Coach and security guard. He selflessly shielded students from the shooter when he was shot. He died a hero and he will forever be in our hearts and memories pic.twitter.com/O181FvuHl3