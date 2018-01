Poslední verze mapy nejvyužívanějších tras je z listopadu 2017, ale až o víkendu upozornil student z Australské univerzity Nathan Ruser, že se takto dají zjistit základny. „Podíval jsem se na to a pomyslel si - tohle by tam být nemělo, to není dobré.“

Umístění většiny základen je velmi dobře známo a dají se najít na satelitních mapách. Aplikace ale ukazuje, kde je vysoká aktivita vojáků na základně, kudy se pohybují, což mohou využít různé radikální a teroristické skupiny k lepšímu zaměření útoku.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq — Nathan Ruser (@Nrg8000) 27. ledna 2018

Aplikace také ukazuje, kudy se pohybují hlídky v okolí základen. Ruser byl podle svých slov šokován, co všechno lze z aplikace vyčíst. „Můžete z ní vyvodit i způsob jejich života,“ uvedl.

Aplikace je oblíbená především na Západě. Ovšem u základen v jiných částech světa, třeba na Blízkém východě a v Afghánistánu, základny vysloveně svítí v jinak tmavém okolí.

Not just US bases. Here is a Turkish patrol N of Manbij pic.twitter.com/1aiJVHSMZp — Nathan Ruser (@Nrg8000) 27. ledna 2018

Pohyb turecké hlídky v Sýrii u Manbidže

Na sociálních sítích už se objevují informace o citlivých místech na mapě světa, kde mohou probíhat tajné americké operace. Podle washingtonského listu jde například o tajnou základnu CIA v Somálsku nebo o baterie amerických antiraket Patriot v Jemenu.

Vidět je ale i aktivita na ruské základně v Sýrii Hmejmím.

Mapu zobrazující nejpoužívanější trasy běžců už zkoumá americká armáda, uvedla BBC. Plukovník amerického letectva USAF John Thomas, který je mluvčím Středního velitelství, kam spadá právě Sýrie a Irák, už řekl listu The Washington Post, že se aplikace prověřují.

US airbase build in 2016, near the village of Sabit, 35 km south of Kobani, to support SDF operations against ISIS: https://t.co/lkO2XhDwH8 pic.twitter.com/rHwZvAv5tl — Mr Ghostly (@Mr_Ghostly) 28. ledna 2018

Pohyb sil podporujících Kurdy v boji proti IS

Strava uvedla, že na její mapě nejsou zobrazeny trasy běhů, které jsou označeny jako privátní. Je jen na uživatelích, kterou variantu se rozhodnou používat. Zřejmě ale bylo automaticky nastaveno veřejné publikování tras. „Jsme zavázáni pomáhat lidem lépe porozumět našim nastavením, aby měli plnou kontrolu nad tím, co sdílejí,“ uvedla Strava a upozornila, že i u tohoto nastavení lze některé oblasti eliminovat.

Mapa světa s vyznačenými místy, kde lidé nejčastěji využívají sportovní aplikaci Strava

FOTO: Repro: Strava

Původně šlo o boj s obezitou



Americké ministerstvo zahraničí před několika lety začalo popularizovat užívání náramků, které monitorují sportovní aktivity nositele. S pomocí navigačního systému GPS umožňují i jeho lokalizaci, pokud se uživatel přihlásí do příslušného programu. Pentagon si sliboval, že touto cestou vylepší fyzičku příslušníků ozbrojených sil, mezi nimiž se nebezpečně začala šířit obezita.

Strava v listopadu uvedla, že nová verze mapy pokrývá 27 miliard kilometrů běžeckých, cyklistických a plaveckých tras.

V roce 2013 dokonce ministerstvo rozdalo vojákům 2500 kusů náramků Fitbit.