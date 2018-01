O návrhu přistěhovaleckého programu informoval ve čtvrtek poradce prezidenta Bílého domu před jednáním s demokraty o rozpočtu. Na světlo se dostal během jednání politického šéfa Bílého domu Stephena Millera a republikány v Kongresu. Miller označil plán za „dramatický ústupek“. Údajně zahrnuje priority demokratů i republikánů.

Plán nabízí šanci získat občanství 1,8 miliónu ilegálních imigrantů, a nejen zmíněným 700 000, kteří se dostali do USA jako nezletilí, chránil je program DACA a přezdívá se jim snílci. Občanství by mohli dostat za 10 až 12 let, pokud budou mít práci a nespáchají žádný zločin. V minulosti Trump vylučoval, aby by se těmto lidem občanství přiznávalo.

Plán počítá i s omezením takzvané řetězové migrace, jež spočívá v legálním stěhování rodinných příslušníků za cizinci, kteří mají povolení k trvalému pobytu v USA nebo získali americké občanství. Nově by za nimi směli přijet jen manželé či manželky a nezletilé děti. Zruší se také loterie na zelené karty, v nichž mohl pobyt vyhrát kdokoli.

Plán je ale podmíněn souhlasem s výstavbu zdi na hranicích Mexika. Na její výstavbu chce prezident po Kongresu z rozpočtu 25 miliard dolarů (téměř 512 miliard Kč).

Trump chce dosáhnout dohody o imigraci do 8. dubna, kdy vládě opět dojdou peníze. Rozpočet se doposud nepodařilo schválit, protože demokraté jej podmiňují obnovením platnosti programu DACA, který zrušil Trump loni v září, ale soud jeho verdikt pozastavil. Demokraté ale odmítají i stavbu zdi. Když Trump změnil názor na osud snílků, řekl, že doufá, že otázku zdi nepředloží demokraté při jednáních o rozpočtu.

Plán přivítal podle BBC konzervativní republikán Tom Cotton: „Prezidentský návrh je velkorysý a humánní a současně odpovědný.“

This is what they’re calling a compromise? This proposal is a compromise between the far right and the alt-right.

Consider it Dead On Arrival. https://t.co/ZIQrY0hxPz