Deník Daily Mail s odvoláním na nejmenované zdroje napsal, že se Trumpovi ve skutečnosti zřejmě nelíbil formát návštěvy, která nebyla připravována jako oficiální státní, ale jen jako pracovní. Součástí by nebyly oficiální pocty a ani setkání s královnou Alžbětou II. V plánu bylo jednání s britskou premiérkou Theresou Mayovou.

„Důvod, proč jsem zrušil cestu do Londýna, je, že nejsem velký fanoušek kroku Obamovy administrativy, která možná nejlépe umístěnou a nejlepší ambasádu v Londýně prodala za pár šupů, jen aby na periferii postavila novou za 1,2 miliardy dolarů (25,4 miliardy korun)," napsal Trump na Twitteru.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!