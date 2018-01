Washington již v úterý pozastavil vojenskou pomoc Pákistánu v objemu 255 miliónů dolarů (5,4 miliardy korun), kterou měl Islámábád dostat už loni na nákup vojenského vybavení od Spojených států, její dodání bylo od srpna blokováno.

Podle listu The New York Times souvisí pozastavení pomoci ve výši 255 miliónů dolarů s tím, že Pákistán odmítl předat Američanům člena sítě Hakkání, který byl zajat v říjnu při pákistánské operaci, kdy byla osvobozena unesená kanadsko-americká rodina. [celá zpráva] Podle Washingtonu mohl zajatý příslušník sítě vědět o dalším uneseném Američanovi.

Ve čtvrtek mluvčí americké diplomacie Heather Nauertová oznámila zmrazení další pomoci v zatím neupřesněné výši. Krok zdůvodnila tím, že podle americké vlády afghánský Tálibán a síť Hakkání „destabilizují oblast a napadají Američany“.

Uvedla, že nové opatření se týká takzvaných fondů koaliční podpory, z nichž USA poskytují Pákistánu finance na vedení protiteroristických operací.

Země pod dozorem



Obranný rozpočet Spojených států na rok 2017 umožňuje vyčlenit na tento účel až 900 miliónů dolarů. Z toho 400 miliónů dolarů může být uvolněno jen v případě, že ministr obrany James Mattis potvrdí, že Pákistán přijal konkrétní kroky proti síti Hakkání. Právě ta podnikla v Afghánistánu několik útoků na Američany. Podle Spojených států síť i Tálibán nacházejí v Pákistánu bezpečné zázemí.

Podle Pentagonu nebylo zatím ze zmíněných 900 miliónů dolarů Pákistánu nic vyplaceno. Poslední peníze z fondů koaliční podpory putovaly do Pákistánu loni v březnu, tyto peníze ale byly zahrnuty ještě do rozpočtu na rok 2016. Na rok 2018 má americká armáda do tohoto fondu schválených dalších 700 miliónů dolarů, napsala agentura AFP.

Americké ministerstvo zahraničí současně ve čtvrtek Pákistán zařadilo mezi země, které vyžadují dozor kvůli vážnému porušování náboženské svobody, uvedla BBC.