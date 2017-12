„Úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB) obdržel informace o incidentu, který se týkal osobního vlaku společnosti Amtrak poblíž Seattlu ve státě Washington. Další informace poskytneme, až budou k dispozici,“ cituje CNN z prohlášení NTSB.

K neštěstí došlo u města DuPont, které leží asi 60 kilometrů jižně od Seattlu. Jeho příčina není známa. Jasné zatím není ani to, kolik je na místě mrtvých a zraněných. Podle železničního dopravce Amtrak bylo ve vlaku na osm desítek cestujících a pět členů posádky.

Televize CNN s odkazem na úřad místního šerifa informuje, že do nemocnice bylo převezeno 77 lidí.

Snímek zřícených vagónů.

FOTO: Washington State Patrol, ČTK/AP

Doprava na dálnici byla kvůli nehodě zastavena a na místě se tvoří dlouhé kolony. „Byl jsem na cestě do práce po dálnici I-5 a najednou jsme museli zastavit. Abych byl upřímný, všichni jsme se snažili zastavit rychle, abychom se nesrazili. Když jsme nakonec zastavili a mohli se podívat nahoru, zahlédli jsme tu hroznou věc. Vlak visící z nadjezdu. Vojáci a další lidé běželi a snažili se pomoci, jak jen mohli,“ řekl CNN svědek Greg Mukai.

Americký prezident Donald Trump vyjádřil obětem železničního neštěstí soustrast.

.@POTUS: "Let me begin by expressing our deepest sympathies and most heartfelt prayers for the victims of the train derailment in Washington state.” https://t.co/WxP33Fmdxf pic.twitter.com/e4ns1L9p99