V rámci programu se mimo jiné studovaly videozáznamy setkání s neidentifikovatelnými létajícími objekty, které pořídili vojenští piloti. Jedním z nich je snímek, který zaznamenaly dva námořní letouny F/A-18F Hornet v roce 2004, který zachytil bílý objekt o velikosti dopravního letadla u San Diega.

Další záznam, bez upřesnění doby natočení, zachycoval létající předmět obklopený rotující aurou. „Je jich tam celá flotila,” tvrdil jeden ze členů posádky.

Parta věřící v UFO

Většina peněz šla do výzkumné společnosti Bigelow Aerospace vedené Robertem Bigelowem. Ten nyní spolupracuje s NASA na vývoji kosmické lodi s lidskou posádkou. Společnost v rámci programu vypracovala řadu dokumentů popisujících rychle se pohybující létající zařízení, u nichž nebyl patrný pohon. V květnu Bigelow v programu 60 minut televize CBS řekl, že je „naprosto přesvědčen“, že mimozemšťané existují a UFO navštívily Zemi.

Snímek, který zaznamenaly dva námořní letouny F/A-18F Hornet v roce 2004.

FOTO: Americké ministerstvo obrany

Bigelow se dlouho přátelí s bývalým demokratickým senátorem za Nevadu Harrym Reidem, který jednu dobu Senátu předsedal a jako milovník vesmíru program vehementně prosazoval. Reid přiznal, že program začal prosazovat právě na žádost Bigelowa.

Řešil to také s kosmonautem Johnem Glennem, který mu řekl, že objekty UFO nejsou mnohdy hlášeny, protože se piloti bojí, že by se jim veřejnost vysmívala a byli by následně stigmatizováni. Bigelow tvrdil, že Rusko a Čína jsou v této otázce otevřenější a USA v ní nesmějí zaostávat.

Reid, jenž letos v Kongresu skončil, prohlásil: „Necítím rozpaky ani stud nebo lítost, že jsem toto nechal běžet. Myslím, že je to jedna z dobrých věcí, které jsem udělal během své služby v Kongresu. Udělal jsem něco, co nikdo přede mnou neudělal.“

Program podporovali i další dva už zesnulí senátoři, aljašský republikán Ted Stevens a havajský demokrat Daniel K. Inouye.

V rámci programu se uchovávaly a zkoumaly různé objekty, většinou kovové, které byly získány z místa, kde měly být UFO.

Astrofyzička Sara Seagerová z Massachusettského technologického institutu program přímo neodsuzovala: „Když lidé tvrdí, že pozorovali opravdu neobvyklý jev, je někdy dobré jej zkoumat.“ Dodala však, že ač některé jevy zůstávají nevysvětlené, není je nutné spojovat s mimozemšťany.

Pochybnosti dal najevo James E. Oberg, který se věnoval konstrukci raketoplánů: „Je tu spousta prozaických událostí a způsobů lidského vnímání, které mohou stát za těmito příběhy (o UFO).“ Ani on však nevyloučil, že se může najít mezi těmito pozorováními perla.

Program neskončil



K osudu programu a jeho případnému ukončení se poprvé vyjádřil mluvčí Pentagonu Thomas Crosson: „Rozhodlo se, že tu jsou jiné otázky s vyšší prioritou, které si zaslouží financování.“

Program přesto pokračoval. Důstojník Elizondo přiznal v rozhovoru, že ho platily námořnictvo a tajná služba CIA. Nadále se na něm podílel, i když seděl ve své kanceláři v Pentagonu. Loni odešel na protest proti jeho omezování. „Proč nevěnujeme více času a větší úsilí této otázce,“ ptal se v rezignačním dopisu ministrovi obrany Jamesi Mattisovi.

Elizondo dále uvedl, že ho na jeho postu někdo vystřídal, jména odmítl zveřejnit.

Sledování UFO v USA



Spojené státy UFO zkoumaly opakovaně a často se tomu věnovaly značné síly. Letectvo UFO začalo zkoumat v roce 1947, přičemž do roku 1969, kdy byl program ukončen, prověřilo na 12 tisíc hlášení o spatření UFO. Většinou šlo o pozorování hvězd, mraků a dalších meteorologických jevů, balónů a také špionážních letadel, ale 701 případů zůstalo neosvětleno.

Program měl i cíl zjistit, zda náhodou nejde o vyspělou technologii nepřítele.