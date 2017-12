Iverson, jehož manželka čeká jejich druhé dítě, zemřel při požáru, který zuří v okresech Ventura a Santa Barbara. Úřady neuvedly podrobnosti, ale už dříve informovaly o jednotce, kterou dostihl požár u města Fillmore.

Je to už druhá oběť živlu. Ve stejné oblasti zahynula minulý týden 70letá řidička, která nabourala, když se pokoušela ujet z dosahu plamenů.

Požár ve Ventuře a Santa Barbaře zuří na 981 kilometrech čtverečních. Server BBC to přirovnal k velikosti New Yorku a Paříže dohromady. Je to čtvrtý nejrozsáhlejší požár v dějinách státu a spáleno při něm bylo více než 700 domů, dva hotely i 18 komerčních budov.

Požár v okrese Santa Barbara

FOTO: Mike Eliason, ČTK/AP

Hasiči ho ve čtvrtek dostali pod kontrolu z 30 procent. Ještě v úterý to bylo 20 procent. Boj s plameny komplikuje vítr o rychlosti až 65 kilometrů v hodině a sucho.

Do boje s nimi bylo nasazeno 8 144 hasičů s více než tisícovkou vozů a 140 dalšími stroji. Ze vzduchu jim pomáhají tři desítky vrtulníků a šest hasicích letadel. Mezi hasiči jsou podle místní stanice KPBS i tisíce vězňů, kterým ke standardním dvěma dolarům (zhruba 43 korun) platu za den připlácejí dolar za hodinu boje proti ohni.