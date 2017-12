Jen během neděle se jeho plocha zvětšila o 202 kilometry čtvereční, takže se muselo evakuovat dalších 5000 obyvatel z okresu Santa Barbara z Mission Canyon a severně od dálnice 192. Dalších 30 000 lidí žijících západně od Mission Canyonu k dálnici 154 a jižně od dálnice 192 už dostali výzvu, aby se na evakuaci připravili. S tím, jak se požár rychle rozšířil, klesla plocha, kterou už měli hasiči pod kontrolou, z 15 na 10 procent.

Celkem už bylo evakuováno 88 000 lidí a Thomas způsobil škody za 25 miliónů dolarů.

#ThomasFire - FF’s knock down flames as they advance on homes atop Shepherd Mesa Road in Carpinteria at 6 am Sunday morning. pic.twitter.com/86OjtRh9hQ