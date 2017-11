„Mořská voda se dostala do systému ventilace k bateriím č. 3, způsobila zkrat a požár těchto baterií, které jsou vyřazeny z provozu. Momentálně jsme ponořeni s odděleným okruhem. Žádné zprávy o personálu, budu vás informovat,” hlásil podle argentinské televize A24 velitel ponorky na základnu.

„Museli baterii izolovat a pokračovat v plavbě pod hladinou směrem (na základnu pozn. red.) Mar del Plata s využitím jiné baterie,“ konstatoval Balbi.

Původně přitom Argentinci tvrdili, že ponorka se 44 lidmi na palubě, která zmizela 15. listopadu, žádné problémy nehlásila. Později námořnictvo přiznalo závadu, jež by ale neměla ohrozit bezpečnost posádky. [celá zpráva]

Poté, co se ponorka naposledy ozvala, zaznamenala mezinárodní organizace CTBT, která pátrá po případných utajovaných jaderných testech ve světě, v místě, kde se San Juan nacházela, zvukovou anomálii. Ta by mohla svědčit o výbuchu na palubě. [celá zpráva]

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Pátrání po ztracené ponorce pokračuje. Argentina zveřejnila archivní záběry posádky.

Do pátrací akce po pětašedesát metrů dlouhé diesel-elektrické ponorce se zapojily už čtyři tisíce záchranářů ze 13 zemí, včetně Spojených států a Ruska. Šance, že by byla posádka stále naživu, už jsou ale mizivé. San Juan měla zásoby kyslíku jen na sedm dní. Pátrání je nyní soustředěno do oblasti asi 400 kilometrů od jižního argentinského pobřeží.