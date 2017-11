Podle Balbiho Spojené státy zaznamenaly 15. listopadu „hydroakustickou anomálii“ jen několik hodin po posledním kontaktu s ponorkou. Detekovaly ji 30 mil severně od poslední zaznamenané polohy ponorky, uvedl list The Washington Post.

K původu anomálie se nechtěl Balbi vyjadřovat, protože se už jednou ukázalo, že zvuk spojovaný s ponorkou patřil nějakým živočichům: „My nechceme spekulovat. Je to hluk.“ [celá zpráva]

Ponorka ARA San Juan

FOTO: Argentina Navy, ČTK/AP

Poručice amerického námořnictva Lily Hinzová posléze v San Diegu listu sdělila, že neobvyklý zvuk nelze spojovat s podmořským životem ani s přirozeným hlukem moře: „Nebyla to velryba a není to ani běžný zvuk.“ Podle ní experti původ zvuku neznají.

VIDEO Beagle Channel #ARASanJuan last seen at Beagle Channel November 6, 2017 #ARASanJuanSubmarino #Submarine #USNavy #NASA #USAF #argentinasubmarine via @SalvationCanada pic.twitter.com/GOhI5PPP8G