„Ahoj, Done. Doufám, že se ti daří! Co se týče pana Assange: Obama/Clintonová vytvořili tlak na Švédsko, Velkou Británii a Austrálii (jeho rodnou zemi), aby pokoutně po panu Assangeovi šly. Bylo by docela snadné a nápomocné, kdyby tvůj táta navrhl, aby Austrálie jmenovala Assange velvyslancem ve Washingtonu DC,“ píše se zprávě ze 16. prosince, kdy už byl Trump zvolen prezidentem.

WikiLeaks dokonce předestřely, jak by mohl prezident Trump argumentovat: „Že je to chytrý a tvrdý chlap a nejslavnější Australan. Anebo něco podobného“. Autoři sice připouštěli, že něco takového neprojde, přesto by to podle nich pomohlo vyvolat na Austrálii, Švédsko i Velkou Británii tlak, aby nechala Assange být.

Julian Assange se skrývá pátým rokem na ekvádorské ambasádě v Londýně. Uchýlil se tam, protože hrozilo jeho vydání do Švédska k soudu kvůli nařčení ze znásilnění. Assange tvrdí, že šlo o účelové obviňování, jehož cílem je dostat ho do USA a uvěznit.

Julian Assange

FOTO: Pool, Reuters

Svou korespondenci s WikiLeaks zveřejnil samotný Trump mladší poté, co o její existenci informoval magazín The Atlantic.

Obě strany si vzájemně vyměňovaly různé informace a požadovaly jedna po druhé služby. WikiLeaks kupříkladu žádaly o nezveřejněná daňová přiznání prezidenta Donalda Trumpa. Dosud zveřejněná korespondence ale neukazuje na nic nezákonného nebo obzvláště sporného.

WikiLeaks během kampaně zveřejnily e-maily z vedení Demokratické strany, které její kandidátku Hillary Clintonovou poškodily.