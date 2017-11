Už žádné Dámy a pánové, s tradičním oslovením končí i metro v New Yorku

Tradičnímu oslovení „Dámy a pánové” zvoní umíráček nejen v metru v Londýně, ale nově i v New Yorku. Také tam se dopravní podnik rozhodl v rámci genderové korektnosti od něj upustit a oslovovat cestující neutrálními výrazy. Informoval o tom server The New York Post.