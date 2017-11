Vrah v kostele v Texasu střílel oběti metodicky jednu po druhé do hlavy

Devin P. Kelley, který při nedělní mši v kostele v texaském Sutherland Springs postřílel 26 lidí a 20 dalších zranil, postupoval chladnokrevně, metodicky a své oběti střílel do hlavy. Podle listu The New York Times to prokázalo video z kamery v kostele. Kelley nerozlišoval, zda vraždí dítě, ženu nebo starce.