Prezident Trump nazval útočníka „zvířetem“ a ohlásil, že zváží jeho odeslání do věznice Guantánamo na Kubě, kde Spojené státy vězní většinou bez obvinění osoby podezřelé z terorismu a dříve odtamtud byly hlášeny případy týrání.

„Rozhodně to zvážím, jeho odeslání na Gitmo,” uvedl prezident a doplnil, že jeho vláda „přijme všechny potřebné kroky k ochraně lidu”. Gitmo je zkratka pro Guantánamo.

Trump současně oznámil, že ukončí loterijní program pro Zelené karty. Ta umožňuje majiteli trvalý pobyt v USA a zajišťuje mu veškerá občanská práva kromě práva účastnit se voleb. Spojené státy od 90. let minulého století umožňují žadatelům ze světa získat kartu v loterii, pokud ovšem projdou prověrkami. Vítěze vybírá náhodně počítač. Saipov se do USA dostal před sedmi lety právě na základě této loterie.

Měl problémy se svou povahou, říká známý

Vyšetřovatelé postupně odhalují Saipovovu minulost a zjistili, že terorista byl v zorném poli federálních úřadů, protože byl v kontaktu s jiným Uzbekem vyšetřovaným policejním protiteroristickým oddělením v New Yorku.

Devětadvacetiletý Saipov během útoku, při němž najel na Manhattanu na cyklostezku a narazil do školního autobusu, křičel arabsky Bůh je veliký (Allahu akbar). U vozu se pak našel vzkaz naznačující sympatie k tzv. Islámskému státu.

Video

Terorista zabíjel na Manhattanu, vjel autem do cyklistů

Deník New York Times uvedl, že jeho okolí se začalo obávat, že by se mohl radikalizovat, už před časem. Jeden z kazatelů z mešity v Tampě, kam Saipov docházel, než se před časem přestěhoval do New Jersey, pod podmínkou zachování anonymity deníku řekl, že se snažil Saipova od extremismu uchránit.

„Říkal jsem mu: ‘Moc to prožíváš. Čti víc knihy a nejprve studuj svoje náboženství.‘ Neznal pořádně své náboženství, to je hlavní nemoc v muslimské komunitě,“ uvedl muž, jenž se představil jen jako Abdula. Dodal nicméně, že by nikdy nevěřil, že Saipov bude vraždit.

Abdula řekl, že Saipova poznal během návštěvy v Ohiu, kde Uzbek po příchodu do USA žil. Byl na jeho svatbě a chvíli i pracoval v expediční firmě, kterou Saipov vlastnil. Před dvěma lety se prý Saipov přestěhoval na Floridu, kde se mu nedařilo najít stálé zaměstnání. „Měl problém s povahou,“ uvedl Abdula.