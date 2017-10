Zda byl střelec sám, nebo bylo útočníků víc, zatím není jasné. Znám není ani motiv střelby.

Poničená školní autobus po útoku na Manhattanu

FOTO: Bebeto Matthews, ČTK/AP

Podle svědectví lidí, kteří přispívají na sociální sítě, útočil muž v autě, jímž nejprve srazil na dolním Manhattanu několik cyklistů, poté vystoupil a začal střílet.

Zranění po útoku na Manhattanu

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Televizní stanice ABC doplnila, že útočník do cyklistů najížděl v nákladním autě. Jízdu ukončil poté, co narazil do školního autobusu. Pak vystoupil a začal střílet.

Policista na místě útoku na Manhattanu

FOTO: Bebeto Matthews, ČTK/AP

Střelba se podle médií ozývala z prostoru West Side Highway, rušné magistrály lemující západní pobřeží Manhattanu při levém břehu řeky Hudson, jen několik bloků od Světového obchodního střediska a památníku obětí teroristického útoku z roku 2001.

BREAKING: A vehicle just struck multiple cyclists in Manhattan pic.twitter.com/TQiDZ1VIoT — Shulem Stern (@ShulemStern) October 31, 2017

Newyorský policejní sbor na Twitteru potvrdil, že v souvislosti s hlášenou střelbou zadržel jednoho člověka, a vybídl veřejnost, aby vyhnula oblastem Chambers Street a West Street. Akutní nebezpečí už ale občanům podle policie nehrozí.

Policisté na místě činu

FOTO: Martin Speechley, ČTK/AP