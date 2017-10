„Nevím, co kdo čekal. Nepíše se v nich, že by Kennedyho zabili Sověti ani že by atentát připravili Američané – krajní pravice, tajné služby či jednotlivci v nich, naftoví magnáti, mafie, viceprezident Lyndon B. Johnson,“ potvrdil Marty McGuiness z Kalifornské univerzity.

Proč agenti spali?

„Můžeme je převracet tam a zpět, jak dlouho budeme chtít. Avšak jednoznačný důkaz, že všechno bylo jinak, než zjistily dva vyšetřovací výbory Kongresu, chybí,“ dodal publicista Nigel Harrison.

Jedna z nejpozoruhodnějších částí potvrzuje, že tehdejší vedení Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) v čele s Edgarem Hooverem, protihráčem bratrů Kennedyových, vědělo o záměrech zabít Leeho Harveyho Oswalda, Kennedyho vraha.

„Minulou noc jsme dostali telefonát od naší pobočky v Dallasu o muži, který klidným hlasem hovořil o tom, že je členem skupiny, která se chystá zabít Oswalda,“ píše Hoover.

FBI údajně zalarmovala místní policii, aby poskytla Oswaldovi dostatečnou ochranu. To se však nestalo a mafián Jack Ruby, majitel striptýzového baru, ho zastřelil před zraky policistů a před televizním kamerami. „Je to neomluvitelné,“ napsal Hoover.

„Pořád nevíme, proč Hoover nenasadil k Oswaldově ochraně své lidi a přenechal vše přetíženým a chaotickým místním. Kdy jindy měli jít do akce agenti FBI než po smrti prezidenta?“ ptá se McGuiness.

Z dokumentů není jasné, zda na dallaskou policejní stanici telefonoval Ruby. Ten celou dobu tvrdil, že jednal na vlastní pěst.

Kreml se bál

Web Politico v odtajněných dokumentech našel informaci, že Oswald dva měsíce před Dallasem hovořil s agentem sovětské rozvědky KGB. Oswald mluvil telefonicky „lámanou ruštinou“ s Valerijem Kostikovem, sovětským konzulem v Mexiku, což Ústřední zpravodajská služba CIA považovala za krytí pro důstojníka KGB. V Sovětském svazu podle zpravodajců zavládla po Dallasu panika.

„Náš zdroj konstatuje, že sovětští představitelé se bojí, že poté, kdy jsme teď přišli o lídra, může nějaký nezodpovědný generál odpálit jadernou střelu na Sovětský svaz,“ stojí v jednom z hlášení od zpravodajce s vazbami na Kreml.

V neděli prezident Trump slíbil, že zbytek dokumentů bude zveřejněn do půl roku.