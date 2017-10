Severní Korea je blízko zdokonalení jaderného arzenálu, varoval šéf CIA

Severní Koreu dělí jen měsíce o dalšího zdokonalení jejího jaderného arzenálu. Na bezpečnostní konferenci ve Washingtonu to ve čtvrtek prohlásil šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Mike Pompeo. Spojené státy by podle něj měly vzít na vědomí, že KLDR už brzy může přímo zasáhnout jejich území. Pchjongjang mezitím rozeslal do světa dopisy varující před USA.