Státní rozpočet, který financuje běžný chod státu, je v Česku již přes dvacet let koncipován jako schodkový. Znamená to, že příjmy státu v běžném roce nestačí na pokrytí všech státních výdajů. Jako schodkový je navržen i rozpočet na příští... Celý článek Česko už dvacet let žije na dluh»