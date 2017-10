„Znepokojuje mne,“ uvedl Corker pro list The New York Times, „znepokojoval by každého, kdo se stará o náš národ.“ Podle něj Trump jedná „pořád, jako by byl v reality show The Apprentice nebo něčem podobném“.

„Myslím, že si neuvědomuje, že když mluví prezident Spojených států a říká věci, které říká, jaký to má dopad ve světě, zejména v oblastech, na které se obrací,“ uvedl Corker.

K Trumpovi se vyjádřil ve chvíli, kdy tvrdil, že diplomacie vůči KLDR selhala a že „už bude fungovat jen jedna věc“. [celá zpráva]

Senátor Bob Corker na snímku z roku 2013

FOTO: J. Scott Applewhite, ČTK/AP

Corker uvedl, aniž by citoval příklady, že prezident uškodil USA: „Vím, že nás svými tweety v několika případech poškodil během probíhajících vyjednávání.“

Kritizoval prezidenta kvůli daňové reformě a jeho negativnímu postoji k dohodě s Íránem, na jejímž základě Teherán zmrazil svůj jaderný program, ale pokračuje ve vývoji raket. Trump Íránu pohrozil. [celá zpráva]

Corker byl sice proti dohodě s Íránem, ale nakonec ji nechal projít. „Bob Corker nám dal dohodu s Íránem. Tak to je. Potřebujeme (reformu) zdravotní péče, daňovou reformu, potřebujeme lidi, kteří dělají svou práci,“ uvedl Trump.

Bob Corker gave us the Iran Deal, & that's about it. We need HealthCare, we need Tax Cuts/Reform, we need people that can get the job done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. října 2017

Podle listu problém vznikl okolo radikální daňové reformy, posledního velkého zákona, který by mohl letos protlačit, když se mu nedaří zrušit systém zdravotní péče zavedený za Baracka Obamy. Problém je, že v Senátu mají sice republikáni těsnou většinu 52 křesel, často ale někteří proti vládním návrhům hlasují, což je důvod, proč stále nebyl zrušen systém zdravotního pojištění zvaný Obamacare.

Ostrá výměna výroků mezi politiky poté pokračovala. Corker se na konci září rozhodl neusilovat o své znovuzvolení. Podle Trumpa je důvodem, že na to nemá. Trump na Twitteru uvedl, že Corker „žebral“ o jeho podporu: „Řekl jsem ne – a on to zabalil“. Prezident také uvedl, že Corker chtěl být ministrem zahraničí, ale že mu řekl: „Děkuji, nechci“.

Předseda senátního zahraničního výboru Bob Corker

FOTO: J. Scott Applewhite, ČTK/AP

„Nevím, proč prezident tweetuje věci, které nejsou pravda. Víte, že to dělá, každý ví že to dělá, a on to dělá,“ reagoval na to Corker. Uvedl, že se rozhodl odejít do důchodu, a proto nemíní obhajovat své křeslo

Pak už si servítky nebral: „Je ostuda, že se Bílý dům stal domem s pečovatelskou službou pro dospělé, a je zřejmé, že dnes ráno někdo zapomněl nastoupit na směnu.“

It's a shame the White House has become an adult day care center. Someone obviously missed their shift this morning. — Senator Bob Corker (@SenBobCorker) 8. října 2017

„Podívejte se, s výjimkou pár lidi většina v našem stranickém klubu chápe, s čím se tu potýkáme,“ uvedl Corker a dodal: „Samozřejmě chápou nejistotu, se kterou se potýkáme, a (vidí) neuvěřitelné množství práce, které odvádějí lidi kolem něj, aby ho udrželi uprostřed cesty.“

Podle Corkera musí Trumpa chránit klika vládních úředníků před jeho vlastními instinkty: „Víme, že každý den v Bílém domě panuje situace, kdy ho zkoušejí zkrotit“.

Podle Corkera je Trump politický nováček, který selhal při přechodu ze showbusinessu do politiky. Dodal, že osobně má Trumpa rád a nic zlého mu nepřeje. Dosud mu dával najevo podporu, ale zastal se ministra zahraniční Rexe Tillersona, když ho Trump kritizoval. Opakovaně uvedl, že Tillerson je jedním ze tří lidí, kteří oddělují USA od chaosu.

V předvolebním boji Corker původně Trumpa podpořil, ale pak se stáhl. Podle něj bylo těžké s Trumpem projednávat zahraniční politiku.