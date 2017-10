„Myslíte si, že to všechno zvládl sám?“ prohlásil šerif a shrnul, že Lombardo měl v pronajatém hotelovém pokoji desítky zbraní a další ležely v jeho autě a doma. „Musíte vznést i předpoklad, že v nějakou chvíli mu někdo musel pomoct,“ dodal Lombardo na adresu vraha. Poznamenal ale také, že Paddock shromažďoval své zbraně několik dekád.

Šerif současně doplnil, že Paddock možná chtěl utéct, když na chodbě hotel nainstaloval vlastní kamery.

