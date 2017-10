Ve středu o tom informoval deník The New York Times. Zástupce šerifa Kevin McMahill na tiskové konferenci řekl, že Paddock umístil jednu kameru do kukátka pokoje a další dvě nainstaloval do chodby.

Agentura Reuters ve středu zveřejnila záběry z kamery umístěné na těle jednoho z policistů, který u střelby v hotelu zasahoval. Je z nich patrné, jak dramatická situace na místě panovala.

Motiv 64letého Američana stále zůstává záhadou. Jasněji by mohlo být po výslechu Paddockovy přítelkyně Marilou Danleyové, kterou vyšetřovatelé původně považovali za možnou spolupachatelku.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Střelba v Las Vegas zachycená návštěvníkem koncertu

Danleyová se v úterý večer v doprovodu agentů FBI vrátila do Spojených států a bude podrobena výslechu. Agentura AP napsala s odvoláním na nejmenovaného oficiálního činitele, že Paddock několik dní před masakrem poslal na Filipíny 100 tisíc dolarů, což je v přepočtu asi 2,2 miliónu korun.

Paddock začal do návštěvníků koncertu v Las Vegas pálit v neděli večer (v pondělí ráno SELČ) z 32. patra blízkého hotelu. Po činu se zřejmě sám zastřelil. Jeho řádění si dosud vyžádalo 59 obětí, v lasvegaských nemocnicích však dál bojuje o život 45 kriticky zraněných lidí. Počet obětí tak pravděpodobně ještě vzroste. Je to nejhorší masová střelba v dějinách USA. [celá zpráva]

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Lidé v nemocnicích v Las Vegas