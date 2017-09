Trump se vulgárně opřel do sportovců. Ti ho na oplátku bojkotují

Terčem kritiky se stal v posledních dnech americký prezident Donald Trump, který se vulgárně opřel do sportovců, jež klečí při hymně. Proti hlavě USA se obrátili nejen sportovci, ale také někteří umělci. Ti se shodují na tom, že kdokoliv má právo na svobodu projevu. Upozornil na to list The Daily Mail.