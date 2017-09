Zvláštní vyšetřovatel se zajímá o Trumpovy záznamy z Bílého domu

Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který v USA prověřuje podezření o ruském vměšování se do loňských prezidentských voleb, se obrátil na Bílý dům, aby mu poskytl záznamy o krocích prezidenta Donalda Trumpa po nástupu do funkce. Žádost se týká třinácti různých záležitostí včetně květnového vyhazovu šéfa FBI. Uvedly to listy New York Times a Washington Post.