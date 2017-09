V metropoli se zřítila i škola během výuky. K životu se probrala také sopka Popocatépetl. Země si přitom právě v tento den připomněla výročí ničivého zemětřesení z roku 1985.

Mezi oběťmi ani zraněnými nejsou žádní Češi, řekla mluvčí ministerstva zahraničí.

„Mám strach, nemohu přestat plakat. Je to stejná hrůza jako v osmdesátém pátém. To není ani možné, že se to stalo také 19. září,” řekla agentuře AFP jedna z obyvatelek metropole.

Při zemětřesení, které zemi v tektonicky neklidné oblasti zasáhlo před 32 lety, zemřely tisíce lidí, přičemž jen v hlavním městě bylo obětí přes 6000.

Nynější otřesy mají podle ministerstva vnitra nejméně 226 obětí, ale jejich počet rychle stoupá. Předchozí údaje hovořily o 149 a agentura AFP už informovala o nejméně 248 mrtvých. Mezi oběťmi je i nejméně 22 dětí ze školy ve čtvrti Coapa, která se zřítila. Dalších 30 dětí a osm dospělých je nezvěstných.

Video

V Mexiku se při zemětřesení zřítila škola během výuky.

Ačkoliv zemětřesení bylo slabší než před pár dny, jeho epicentrum bylo nedaleko hlavního města.

Po zemětřesení byla také zaznamenána drobná erupce sopky Popocatépetl, nacházející se necelých sto kilometrů jihovýchodně od mexického hlavního města, a v nedaleké obci Atzitzihuacán se během mše zřítil kostel, v jehož troskách zahynulo 15 lidí, uvedla agentura Reuters.

Záchranáři u zřícené budovy školy

Zřícená budova školy ve čtvrti Coapa v hlavním městě Mexika

Zkáza v hlavním městě Mexika

Americká geologická služba USGS ho lokalizovala osm kilometrů od města Atencingo ve státě Puebla, které je od metropole vzdáleno necelých 200 kilometrů. Ohnisko přitom bylo v hloubce "pouze" 51 kilometrů.

Údaje o síle otřesů se liší. Mexičtí seizmologové uvedli 6,8 stupně na Richterově škále, zpráva americké geologické služby USGS mluví o 7,1 stupně.

Následovalo nejméně 11 dalších otřesů, z nichž nejsilnější měl 4 stupně.

Devastating images from Mexico City. pic.twitter.com/RpF7sUq31s— Jorge Guajardo (@jorge_guajardo) 19. září 2017

Šéf úřadu civilní ochrany Luis Felipe Puente na Twitteru uvedl, že tisíce lidí v metropoli rychle vybíhaly ven do ulic a na ústřední náměstí a doprava ve městě byla paralyzována.

Záchranáři se psem v troskách školy ve čtvrti Coapa

Nejméně čtyři milióny domácností a podniků se ocitly bez elektřiny. Prezident Peña Nieto později upřesnil, že bez proudu je 60 procent území Mexika a 40 procent hlavního města.

Zřítily se desítky budov. Stovky dobrovolníků, kteří tvoří lidské řetězy, pomáhají odklízet ruiny. Na sociálních sítích se objevily fotografie pátračů držících kus kartonu s nápisem „Silencio”, čili „Ticho”, čímž prosí okolní davy, aby mlčely a nerušily pátrání.

Mezitím nastala v Mexiku noc, takže práci záchranářů ztěžuje tma.

Epicentrum zemětřesení v Mexiku

Video

V Mexiku udeřilo silné zemětřesení.

Záchranářka prosí okolí o klid.

Aquí el momento donde un edificio, al parecer en la Colonia Roma colapsa. pic.twitter.com/rAYKX0lJjm— REFORMACOM (@Reforma) 19. září 2017

Některé poničené domy zachvátily požáry, uvnitř jsou přitom uvězněni lidé.

V hlavním městě zahynuly desítky lidí, stejně jako ve státech Morelos a Puebla.

Zemětřesení přerušilo dopravu, je poničeno velké množství silnic. Provoz přerušilo mezinárodní letiště v hlavním městě.

Záchranné práce pokračovaly do noci.

Prohledávání trosek školy

Zemětřesení také silně zasáhlo hlavní město země.

Poničený dům v Mexico City po zemětřesení

„Bůh žehnej lidem v (městě) Mexiku. Jsme s vámi a budeme tu pro vás,” napsal na Twitteru americký prezident Donald Trump a s přáním se přidal i jeho předchůdce Barack Obama, který ho zakončil španělsky.

V Mexiku přitom už na počátku měsíce udeřilo nejsilnější zemětřesení za sto let. Vyžádalo si devět desítek obětí. [celá zpráva]