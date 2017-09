Vojenskou akci by podpořilo 58 procent Američanů, pokud by se americké vládě nedařilo dosáhnout svých cílů dosavadní cestou. Varianta vojenského zásahu má větší podporu mezi republikány, mezi nimiž by ji podpořilo 82 procent respondentů, na rozdíl od 37 procent mezi demokraty. Z těch, kdo se označili za nezařazené, by intervenci podpořilo 56 procent.

Polovina lidí si nicméně stále myslí, že situaci na Korejském poloostrově vyřeší sankce a diplomacie, a většina Američanů pochybuje, že by americký útok mohl přijít v nadcházejícím půl roce.

Telefonická anketa mezi tisícovkou lidí byla vedena minulý týden, tedy ještě před další zkouškou severokorejské mezikontinentální balistické rakety, která v pátek přeletěla přes území Japonska. [celá zpráva]

Jak upozornila agentura Reuters, když se na případnou vojenskou intervenci ptal Gallupův ústav naposledy v roce 2003, podporovalo ji 47 procent dotázaných. Míra podpory narostla hlavně mezi republikány a nezařazenými voliči.