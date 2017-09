Lidé začali přidávat fotografie s pistolemi a puškami mířícími na oblohu s výhrůžnými vzkazy. „Tady je náš domov, nikdo nás nebude vyhánět z našeho území!“ zněl jeden z nich. Objevil se i návod, jak pálit do hurikánu, aby kulka nesená větrným vírem střelce nezasáhla.

Přestože šlo o recesistickou skupinu, zdaleka ne všichni měli pro nadsázku pochopení. Úřad šerifa floridského okrsku Pasco dokonce vydal důrazné varování, aby se lidé nesnažili hurikán palbou ze svých zbraní zastavit.

„Aby bylo jasno, nestřílejte do hurikánu Irma. Nezměníte jeho směr, a ještě to bude mít velmi nebezpečné vedlejší účinky,“ napsal úřad na oficiálním Twitteru.

#BREAKING Pasco County Sheriff, Florida, warns 'don't shoot at Hurricane #Irma' following a Facebook event goes viral #HurricaneIrma. pic.twitter.com/PnS3SWWKMJ