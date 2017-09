Oko hurikánu dosahujícího síly čtvrté kategorie se v neděli odpoledne přehnalo přes ostrovy jižně od Floridy. Evakuováno bylo na 6,3 miliónu lidí.

Policie informovala, že si Irma na pevnině vyžádala čtyři životy. Podle úřadů zůstalo bez elektřiny 1,3 miliónu obyvatel.

Nedávno zasazené palmy v Miami zničené hurikánem Irma.

FOTO: Wilfredo Lee, ČTK/AP

Škody už jsou hlášeny také z Miami. Televize CNN zveřejnila záběry, na nichž je vidět zničený stavební jeřáb u jednoho z věžáků v centru města.

.@rosaflores is on scene in downtown Miami where a construction crane has cracked in #HurricaneIrma’s fierce winds https://t.co/ilSY3IGBzo pic.twitter.com/SmjN2F2ZWg — CNN Breaking News (@cnnbrk) September 10, 2017

Policie v Miami upozornila občany, že již není schopna reagovat na tísňová volání, protože jsou její příslušníci v rámci bezpečnosti v úkrytu. Strážci zákona zároveň prostřednictvím Twitteru vyzvali všechny, kdo se neevakuovali, aby za žádných okolností nevycházeli ven.

Úřad šerifa v okrsku Pasco na Floridě zase varoval občany, aby neuposlechli výzvu, která se šíří na Facebooku a nestříleli do hurikánu.

@alonzolerone Look at what the Pasco County Sheriff posted to twitter: pic.twitter.com/0RLcI8nChk — Officer Smith (@GTA_Smith) September 10, 2017

Zajímavého detailu si všiml server televize Local 10 z Miami. V neděli 10. září, kdy hurikán Irma dorazil na Floridu, má podle českého kalendáře svátek právě Irma.

Doposud si hurikán Irma v Karibiku vyžádal 25 obětí a napáchal enormní, ale zatím nevyčíslené škody.

Již dříve tropická cyklóna zpustošila Kubu. Podle agentury AP jsou cesty na Kubě zablokovány a z jednoho místního provinčního muzea, kolem kterého prošlo oko uragánu, zbyly jen rozvaliny. Úřady zatím nehlásily žádné mrtvé a zraněné, hovoří ale o velkých hmotných škodách.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Na Kubě hurikán ohýbal stromy

Dvoumiliónová metropole Havana byla v sobotu spolu s provinciemi Mayabeque a Artemisa na nejvyšším stupni pohotovosti v případech přírodních pohrom. Postupující hurikán způsobil na severní pobřeží lokální záplavy, vlny rozbouřeného oceánu dosahovaly výše až osmi metrů.

Silný vítr, který doprovází hurikán Irma, ve floridském Miami.

FOTO: Carlos Barria, Reuters

Zničené auto na ostrově Sv. Martin

FOTO: Amandine Ascensio, ČTK/AP

Vlny v Havaně

FOTO: Reuters

Irma je prvním hurikánem od roku 1932, jehož oko přímo zasáhlo kubánské území.

Na Floridě tornádo



Na Floridě už byl hlášen výskyt prvního tornáda, a to 50 kilometrů severně od Miami. Zatím není jasné, jaké tam způsobilo škody, uvedla agentura AP.

Evakuovaní v Esteru na Floridě

FOTO: Reuters

Úřady varují před tornády i na jiných místech podél jihovýchodního pobřeží Floridy. První z nich zasáhl lokalitu Fort Lauderdale.

Irmu podle údajů poskytnutých průzkumným meteorologickým letadlem nyní provází vítr o rychlosti 210 kilometrů v hodině.